Блищатиме чистотою: чим протерти телевізор, щоб не було розводів

Багато людей сприймають прибирання як важку та нудну роботу. Проте, знаючи декілька хитрощів, цей процес можна зробити значно легшим, а то й перетворити на приємне та корисне заняття. Крім того, завдяки цьому методу пил не буде довго осідати. Про це пише Telegraf.

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Лайфхак для зникнення пилу:

Використовуйте вологу ганчірку з мікрофібри, змочену в розчині оцту та води (1:4). Оцет нейтралізує луг, який притягує пил, завдяки чому його буде значно менше накопичуватися на меблях та інших поверхнях.

Як правильно витерти телевізор без розводів:

Спеціальні засоби:

Використовуйте м'яку мікрофіброву тканину, призначену для чищення екранів.

Застосовуйте спеціалізовані рідини для чищення екранів.

Домашні засоби:

Змішайте трохи рідкого мила з водою, протріть екран, а потім витріть його насухо.

Розведіть оцет з водою (1:1) та протріть екран, потім витріть його насухо.

Важливо:

Не тисніть на екран під час протирання.

Не використовуйте склоочисник або спирт, адже вони можуть пошкодити покриття.

Пам'ятайте, що чистота та затишок у вашому домі залежать лише від вас. Зробіть прибирання легким та приємним, використовуючи корисні лайфхаки, і насолоджуйтесь результатом!

Нагадаємо, ми вже писали, як позбутись пилу в квартирі надовго.

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