Буде сяяти здоров‘ям: як доглядати за шкірою обличчя взимку

Взимку шкіра потребує особливого догляду, оскільки стає більш сухою та чутливою. Тому важливо правильно вибрати засоби для очищення, тонізації, живлення та зволоження.

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Про це пише vogue.ua.

Очищення

Для очищення шкіри взимку рекомендується використовувати засоби з такими властивостями:

Слабкокислий pH. Це допоможе зберегти захисний бар'єр шкіри та запобігти її пересушуванню.

Безсульфатний. Сульфати можуть подразнювати шкіру та посилювати її сухість.

Зволожувальні компоненти. Наприклад, гіалуронова кислота, вітамін Е, алантоїн та провітамін В5.

Якщо у вас чутлива шкіра, схильна до розацеа, то для очищення краще використовувати молочко, бальзам або крем.

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Тонізування

Після очищення шкіри необхідно нанести тонер. Він допоможе відновити pH шкіри та зволожити її. Краще використовувати тонер у вигляді спрею, щоб він легше розподілявся та не залишав липкості.

Живлення

Живильний крем потрібно наносити зранку, за 20-40 хвилин до виходу на вулицю. Він допоможе захистити шкіру від холоду та вітру. Крім живильного крему, можна використовувати крем інтенсивної дії, відновлювальний крем, бальзам або масляні сироватки з рослинними оліями. Наносити їх потрібно, починаючи від найлегшої до найщільнішої текстури.

Зволоження

Зволожуючий крем наносять увечері, за 40 хвилин до сну. Він допоможе шкірі відновитися за ніч. Краще вибрати засіб з легкою, зволожувальною текстурою. Це може бути емульсія, флюїд, легкий зволожувальний крем.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти молодість шкіри.

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