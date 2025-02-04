Буде з ким поговорити: топ порід котів, які обожнюють спілкуватись

Кішки використовують нявкання для спілкування з людьми, і кожен пухнастий улюбленець має унікальний голос. Вокалізація в них настільки ж індивідуальна, як і у людей: одні тварини майже мовчазні, інші ж можуть постійно "розмовляти".

За словами Беккі Моссор, керівниці відділу навчання кішок у Basepaws, кішки здебільшого нявкають саме для контакту з людьми, а не між собою. Серед різноманіття порід є особливо балакучі представники, яких часто обирають ті, хто хоче мати вдома чотирилапого співрозмовника.

Найбалакучіші породи кішокАмериканський бобтейл

Ця кішка не лише любить "спілкуватися", а й легко піддається навчанню, зокрема ходінню на повідку. Вона чудово ладнає з дітьми, що робить її відмінним вибором для сімей.

Балінезійська кішка

Струнка та граційна, ця порода відома своєю гучною, але мелодійною вокалізацією. Її голос м'якший, ніж у сіамської кішки, але все одно дуже виразний.

Бенгальська кішка

Як і її далекі родичі – леопарди та ягуари, бенгальська кішка любить привертати увагу. Вона буде голосно кликати вас із найвищої полиці або навіть навчиться гуляти на повідку.

Бірманська кішка

Лагідна та орієнтована на людей, ця кішка не тільки обожнює отримувати ласку, а й активно "розмовляє" з господарем. Її нявкання м’яке, але дуже комунікативне.

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Оцикет

Попри свій екзотичний вигляд, оцикет – справжня домашня кішка, яка любить компанію. Вона має сильний голос і охоче зустрічає гостей, привертаючи увагу своїм муркотінням.

Орієнтал

Ця порода надзвичайно прив’язується до людей, обираючи собі улюбленого господаря. Орієнтали здатні голосно муркотіти, а якщо залишаться самі надовго – не соромляться висловити своє невдоволення.

Петерболд (Петербурзький сфінкс)

Безшерстий петерболд – дуже соціальна тварина, яка чудово ладнає з іншими вихованцями. Він висловлює свої емоції за допомогою активної вокалізації.

Сіамська кішка

Ця порода – одна з найбільш "балакучих". Сіамські кішки неймовірно товариські та красномовні: вони легко розважають не тільки господаря, а й усіх навколо.

Сфінкс

Доброзичливий і активний, сфінкс не просто любить увагу – він її вимагає! Його голос часто можна почути, адже ця кішка охоче підтримує "бесіди" з господарем.

Тонкінська кішка

Гібрид сіамської та бірманської породи, тонкінська кішка відрізняється не лише високим інтелектом, а й емоційною вокалізацією. Вона швидко запам’ятовує людей та формує до кожного особливе ставлення.

Якщо ви мрієте про чотирилапого друга, який буде не лише муркотіти, а й "розмовляти" з вами – варто звернути увагу на одну з цих порід.

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