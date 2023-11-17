Буде тішити око протягом усього року: як правильно доглядати за пуансетією

Багато людей обирають пуансетію як подарунок до Нового року чи Різдва. Ця ефектна рослина з декоративним темно-зеленим листям і великими яскраво-червоними приквітками може радувати вас своєю красою, якщо створити їй відповідні умови, повідомляє Ukr.Media. Експерти зауважують, що догляд за пуансетією може бути важким, особливо при недостатньому освітленні взимку та при роботі опалення. Садовий експерт Шон Лейд (Sean Lade) підкреслює, що ці кімнатні рослини чутливі до коливань температури і можуть в'янути від недостатнього поливу.

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Пуансетія не переносить низьких температур, і навіть коротка прогулянка з магазину до автомобіля у холодну погоду може їй зашкодити. При виборі місця для горщика з пуансетією важливо уникати близькості до опалювальних батарей і забезпечити достатнє освітлення, можливо, з організацією додаткового денного світла. Рослина також потребує регулярного поливу: "Поливайте, коли верхній шар ґрунту висихає, але не дайте йому повністю висохнути", - пораджує Лейд.

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Коли пуансетія відцвітає в січні або лютому, природний процес включає скидання листя. Це є нормальним явищем, і його можна підтримати обрізанням рослини для стимулювання бічного росту. Правильний догляд сприятиме тривалому цвітінню пуансетії - до 3-4 місяців і навіть довше, не допускаючи завчасного вигорання її видовжених яскраво-червоних приквіток.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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