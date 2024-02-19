Буде міцною та здоровою: як правильно висаджувати полуницю у лютому

Полуниця - одна з найулюбленіших садових ягід для багатьох людей. Її солодкі та соковиті плоди цінують як дорослі, так і діти.

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Тому, якщо ви хочете отримати стиглі та смачні ягоди з власного саду якомога раніше, то вже у лютому варто почати висаджувати полуницю на розсаду. Проте, щоб рослини росли міцними та здоровими, важливо дотримуватися деяких правил. Про це пише prostoway.

Тара

Для посіву полуниці використовують широкі, але неглибокі контейнери заввишки близько 5 сантиметрів, з дренажними отворами.

Ґрунт

Бажано використовувати ґрунт для вирощування овочевої або квіткової розсади. Ґрунт у горщиках слід добре утрамбувати і зволожити.

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Посів

Не поспішайте. Починати посів слід тільки тоді, коли земля буде готова і вбере всю рідину після поливу. Насіння слід розкласти на відстані 4-5 см одне від одного, не заглиблюючи їх у ґрунт.

Догляд

Горщики з насінням треба розмістити на місці з достатнім освітленням та температурою повітря близько 25 градусів. Контейнери слід накрити харчовою плівкою з вентиляційними отворами. Підсвічування розсади необхідно протягом 10-12 годин на день. Після з'явлення перших паростків, можна припинити додаткове укриття і перенести тару в прохолодне місце (близько 20 градусів тепла), продовжуючи використовувати підсвічування.

Нагадаємо, ми вже писали, які овочі потрібно встигнути посадити до весни.

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