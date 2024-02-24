Буде міцною та стійкою до захворювань: чим підживити розсаду перцю та помідорів

Щоб виростити міцну та стійку до хвороб розсаду, важливо правильно її підживлювати з самого початку. Існує кілька ефективних способів підживлення.

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Наприклад, можна зробити підживлення розсади розчином йоду. Воно позитивно впливає на імунітет рослини. Достатньо одноразово провести таку процедуру, і ваш перець чи томати виростуть міцними. Про це пише prostoway.

Для цього потрібно взяти 1 краплю йоду, розчинити у 1 літрі води та полити нею розсаду.

Також корисним є бананове підживлення, адже в шкірках цього фрукта міститься багато поживних речовин.

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Потрібно висушити шкірки в духовці, розтерти їх у порошок та посипати ним розсаду.

Ще один варіант - підживлення перекисом водню. Для цього у 2 літри води додайте 2 столові ложки перекису та полийте чи покропіть таким розчином розсаду. Бажано проводити таку процедуру 3-4 рази за сезон.

Нагадаємо, ми вже писали про 6 помилок, які знищать розсаду.

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