Буде як новий: як легко прибрати вапняний наліт з унітаза

Жовті смуги на унітазі – це поширена проблема, яка викликана вапняним нальотом, може зіпсувати зовнішній вигляд вашого санвузла. Відмити ці плями можна легко, використовуючи один з трьох ефективних методів.

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Як повідомляє santeplusmag, для миття унітаза не обов'язково використовувати агресивну хімію. Підійдуть "бабусині" методи, що передбачають використання звичайних кухонних засобів.

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Лимонна кислота – це природний і ефективний засіб для видалення вапняного нальоту та інших складних плям. Щоб почистити унітаз лимонною кислотою, надягніть рукавиці та візьміть пакетик лимонної кислоти. Висипте його вміст на унітаз та розітріть старою кухонною губкою.

Або закип'ятіть літр води та розчиніть в окропі пакетик лимонної кислоти. Отриманим розчином помийте унітаз.

Оцет і харчова сода – це ще один ефективний спосіб видалення вапняного нальоту.

Щоб очистити унітаз оцтом і харчовою содою, розігрійте склянку 9% столового оцту.Додайте 2 чайні ложки харчової соди. Вилийте розчин на жовті плями та залиште на 3-4 години. Потім помийте унітаз водою.

Оцет і лимонна кислота. Цей спосіб поєднує в собі переваги двох попередніх методів. Щоб очистити унітаз оцтом і лимонною кислотою, наповніть пляшку з пульверизатором та оцтом на одну третину. Насипте 2 пакетики лимонної кислоти на плями та потім розпиліть оцет на лимонну кислоту. Залиште на 3-4 години. Почистіть туалетною щіткою та змийте.

Додамо, що під час прибирання треба використовувати захисні рукавички, щоб захистити руки. Також провітрюйте ванну кімнату під час і після прибирання, щоб усунути запахи від засобів для чищення.

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