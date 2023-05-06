Великий успіх чи випробування? Ретроградний Плутон принесе великі зміни всім знакам зодіаку

Ретроградний Плутон, який розпочався 1 травня та триватиме до 10 жовтня 2023 року, стане часом трансформації для багатьох уродженців зодіакального кола. Деякі зможуть досягти успіхів на роботі, здобути щастя в особистому житті, інші зіткнуться з труднощами, які загартують їх характер і зроблять сильнішими.

За словами астрологів, Плутон стимулює прагнення до достатку, тому найближчі п'ять місяців будуть сприятливими для покращення фінансового стану. Що чекає саме на вас, читайте далі!

Овен

Уродженці цього знаку зодіаку знайдуть союзників, з якими можуть підкорити найсміливіші вершини в кар'єрі. Удача буде на їхньому боці, тому в Овнів все вийде. Вони проявлять свої лідерські якості і зрозуміють, що здатні на набагато більше.

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Телець

Тельці вирішать кардинально змінити імідж, і це стане для них важливим поштовхом до змін. Вони визначаться, чого хочуть насправді, і впевнено рухатимуться до своїх цілей. Зірки обіцяють Тельцям кар'єрне зростання та збільшення доходів.

Близнюки

Близнюки зможуть розширити свій кругозір і позбутися старих страхів. Вони отримають привабливу пропозицію щодо роботи і, якщо не побояться ризикнути, зможуть збільшити свої доходи в рази. Однак остаточний результат буде залежати від їхньої наполегливості та терпіння, на шляху можуть виникнути труднощі.

Рак

Самотні Раки зустрінуть людину, яка закрутить їм голову – вони закохаються і зрозуміють, що досягли того рівня відкритості та довіри у стосунках, про яку мріяли. Ті, хто давно в парі, можуть наважитися в цей період на шлюб.

Лев

Леви переглянуть свої погляди на життя і переоцінять цінності – уродженці знаку зрозуміють, що надто багато часу приділяли другорядним речам, забувши про свої інтереси та почуття. Вони нарешті знайдуть слушний момент, щоб вирушити в подорож.

Діва

Діви можуть змінити роботу на більш високооплачувану та цікаву для них. Уродженці знаку останнім часом втратили мотивацію, і їм потрібні зміни, щоб було бажання рухатися вперед. На них чекає багато цікавих зустрічей та привабливі перспективи кар'єрного зростання.

Терези

Терези готові відкрити своє серце для великої пристрасті – вони зустрінуть свою другу половинку. Це буде чарівний час для них, коли немає нічого неможливого. Уродженці знаку почнуть сміливо будувати плани на майбутнє та замисляться над покупкою власного житла.

Скорпіон

Скорпіони пророблять глибоку внутрішню роботу, позбавившись розчарувань минулого. Вони кинуться на зустріч всьому новому і знайдуть щастя – справи на роботі почнуть йти добре, а в особистому житті знову пануватиме романтика та взаєморозуміння.

Стрілець

Стрільці зрозуміють, що довгий час йшли не в тому напрямі. Вони можуть змінити як роботу, так і місце проживання. Уродженці знаку відкриті до всього нового та оптимісти за вдачею, тому будь-яка авантюра для них закінчується вдало. І в цей час у них буде шанс змінити життя!

Козеріг

Козероги займуться кар'єрними питаннями – вони або відкрито поговорять із керівництвом про те, що претендують на вищу посаду, або знайдуть нову роботу. Впевненість у своїх силах дозволить їм досягти бажаного результату, а удача не залишить ні на мить.

Водолій

Водолії зможуть знайти ідеальний баланс між роботою та особистим життям і встигатимуть усе. Уродженці знаку викроять час на відпустку, яку відкладали протягом тривалого часу, і добре проведуть час у колі близьких.

Риби

Риби зможуть вирішити конфлікти, які їх давно турбували, і налагодити стосунки з родичами. Вони знайдуть ту гармонію, якої давно прагнули. Риби також мають всі шанси знайти щастя в особистому житті – варто тільки прислухатися до серця.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.