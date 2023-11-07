Хвороби та нещастя: Які прикмети та явища в домі віщують біду

Життя повне таємничих реальностей, і багато людей вірять в певні прикмети та забобони, які можуть впливати на їхню долю та щастя. Варто зазначити, що ці переконання давно існують у різних культурах та народах, і вони продовжують впливати на життя багатьох людей.

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Слов'яни завжди були пильними спостерігачами подій у своєму житті, і вони вважали, що багато з них не є випадковими. Забобони та прикмети можуть бути корисними, оскільки вони можуть попередити нас про можливі негаразди або принести удачу, пише УНІАН.

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Ось деякі з них:

Комахи, що раптово з'явилися в квартирі, такі як таргани, мурахи, мухоловки або клопи, вважаються передвісниками хвороби серед мешканців будинку. Нерухомі наручні годинники можуть вказувати на проблеми з грошима, а зупинка стінного годинника може бути зв'язана зі здоров'ям. Порвана або впавша штора може передвіщати конфлікти та сварки з сусідами. Засохла рослина в кімнаті може вказувати на низку невдач і неприємностей, і деякі вірили, що в такій кімнаті категорично не можна спати. Розбите або тріснуте дзеркало часто пов'язують з хворобами, поганим самопочуттям і проблемами в особистому житті.

Також важливо враховувати різні прикмети, пов'язані з побутовими предметами. Наприклад, якщо нова лампочка, яку ви недавно купили, вимкнеться, то за народними віруваннями, це може передвіщати розбіжності в подружніх стосунках. Також важливо не залишати вікно, балкон або кватирку відкритими при виході з дому, оскільки це, за прикметами, може призвести до втрати грошей.

Кухня також є місцем, де багато з нас стикаються з різними забобонами та прикметами. Ось деякі з них:

Розбита тарілка або чашка вважається передвісником нещастя, і руки не можна чіпати осколки, вони повинні бути викинуті або прибрані віником. Якщо посуд тріснув у руках людини, це може вказувати на її намір зробити щось погане проти господарів будинку. Впав ніж – може означати, що чоловік прийде в гості, а вилка – що прийде жінка. Якщо ви не хочете бачити гостей, постукайте приладом тричі об підлогу. Різання чого-небудь на столі вважається передвісником розлучення і сварок між закоханими. Залишити ніж в хлібі після нарізування може спричинити відчуття голоду та потребу в грошах. Позичення солі комусь вважається передачею свого щастя та удачі. Змахування хлібних крихт рукою зі столу може вказувати на надходження бідності, тому краще користуватися ганчіркою.

Також є приємні прикмети, пов'язані зі столовими приладами, які можуть приносити радість та надію. Наприклад, схрещені ложки в каструлі можуть вказувати на майбутнє одруження, а схрещені ножі при сервуванні столу можуть передбачати поїздку в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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