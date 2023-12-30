Блогерка показала корисний новорічний лайфхак з пачкою чіпсів (відео)

Кмітлива матір Клер Хупс з Великої Британії поділилася корисним лайфхаком, як використовувати порожню пачку з-під чипсів для зберігання різдвяних прикрас, зокрема гірлянд для ялинки.

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У своєму відео на TikTok Клер Хупс показала, як вона спритно намотує святкові вогні на порожній контейнер. Спершу вона радить обмотати гірлянди навколо пачки стільки разів, скільки потрібно. Згодом покласти всередину блок регулювання та вилку й зафіксувати пластиковою кришкою.

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"Загортайте, зберігайте та використовуйте повторно – екологічні рішення для перемоги!" – написала британка в описі до відео.

У коментарях підписники дякують місис Хупс за корисні та ефективні лайфхаки, а також діляться власним досвідом економного використання речей.

"Я роками так роблю – це працює"

"Ти – геніальна", "Рішення для розумних"

"Вчора зняла гірлянди з ялинки, я зазвичай обгортаю їх картоном"

"Просто намотайте на складену газету або коробку з-під рису"

"Зробив так торік. Вперше у житті не рву на собі волосся через заплутані вогники"

"Таке саме роблю, але з пляшкою вина або просеко. Випиваю, поки домотаю до кінця"

Цей лайфхак є простим і ефективним способом зберегти різдвяні прикраси в порядку до наступного року. Крім того, він є екологічно свідомим рішенням, оскільки дозволяє використовувати повторно порожню упаковку.

Нагадаємо, вчений відповів, яка ялинка екологічніше: штучна чи натуральна.

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