Блогерка показала незвичний лайфхак для боротьби з конденсатом на вікнах

Конденсат на вікнах може спричинити низку проблем. Це зазвичай трапляється в будинках, коли тепле повітря зустрічається з холодною поверхнею вікон, що призводить до утворення крапель води.

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Користувачка TikTok Sunnyisla спробувала доступний лайфхак, використовуючи засіб для миття посуду. Про це повідомляє Express.co.uk.

Починаючи з висушування вікна тканиною з мікрофібри, а потім кухонним рушником, вона очистила вікно від крапель води. Потім вона нанесла невелику кількість рідини для миття посуду на тканину з мікрофібри та розмазала її по всьому вікну.

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Потім блогерка залишила засіб для миття посуду на вікні на ніч, щоб перевірити результати наступного ранку. Цей метод спрацював, утворивши на склі захисний бар'єр.

Нагадаємо, що тюль білого кольору з часом неодмінно тьмяніє, або ж навіть стає жовтою. Це трапляється внаслідок осідання пилу та бруду на поверхні тканини.

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