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Блогерка показала, як зробити ковбасні квіти для м'ясної дошки на свята (відео)

Анастасія Крищук

Блогерка показала, як зробити ковбасні квіти для м'ясної дошки на свята (відео)

Наближаються свята, тому чимало людей думають, як прикрасити святковий стіл. Одним з варіантів є оформлення м'ясної дошки.

Зокрема, зі скибочок ковбаси можна зробити троянди. Як оздобити салямі показала блогерка KaniPark у Tiktok.

Вона рекомендує покласти салямі на край келиха так, щоб утворився шар, який повністю покриває його. Переконайтеся, що шматочки салямі перекривають одне одного, а потім продовжуйте додавати все більше і більше, поки ви не зможете додати більше.

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Потім просто переверніть келих для вина туди, де ви хотіли б бачити трояндочку салямі на дошці для м’ясних виробів. Ви можете зробити стільки, скільки забажаєте.

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