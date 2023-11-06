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Суспільство

Блогерка розповіла, як легко зупинити проростання сирої картоплі

Анастасія Крищук

Блогерка розповіла, як легко зупинити проростання сирої картоплі

При неправильному зберіганні, сира картопля може прорости. Такі овочі не варто їсти, оскільки пророщена картопля здатна спричинити проблеми зі здоров'ям.

Dr.erincarter – велнес-блогерка і ревматологиня пояснила, як правильно зберігати картоплю, щоб вона не проростала. Про це повідомляє Express.co.uk.

За її словами, картоплю не варто зберігати у поліетиленових пакетах. Для зберігання краще підходять прості паперові пакети.

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Також до картоплі треба покласти звичайне яблуко. Фактично, зберігання картоплі з яблуком не дає паросткам розвиватися, а також продовжує термін зберігання.

Яблука виробляють газ етилен. Він може знизити швидкість метаболізму вуглеводів, уповільнюючи процес проростання.

Нагадаємо, що зберігати калину на зиму можна різними способами. Простим вважається заморожування, або ж можна приготувати повидло, пастилу або варення.

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