Блогер розповів, як швидко та дешево усунути неприємні запахи з духовки

З часом духовка може забруднюватися та видавати неприємний запах. Однак не варто одразу купувати дорогу агресивну хімію для прибирання.

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Ідеальний для м’якого освіження включає лише два натуральні інгредієнти. Про це розповіла Власниця каналу в TikTok Джесс.

Спочатку додайте півтори склянки води у форму для духовки, а потім покладіть пару нарізаних лимонів. Поставте форму в гарячу духовку, 220 градусів, на 20 хвилин, потім дайте духовці трохи охолонути.

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Вийміть лимони, потім змочіть ганчірку водою з лимоном і протріть підлогу духовки, стіни, решітки та дверцята. Цей метод очищення не підходить для пригорілої їжі, а лише для усунення неприємного запаху.

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