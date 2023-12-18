Блогер показав, як просто прибрати плями від вина з килима

Розливання їжі та напоїв майже неминуче у святковий період. І жодне таке розлиття не викликає більшого страху, ніж проливання червоного вина.

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Насичений колір напою, як відомо, ускладнює видалення плями з тканини. Закері Позняк з хімчистки Jeeves of Belgravia в Нью-Йорку у своєму TikTok розповів, що робити.

Щоб виконати його пораду знадобиться тепла вода, білий оцет, праска і чистий рушник. Спочатку змішайте теплу воду та білий оцет і вилийте це безпосередньо на пляму.

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Потім це накрийте рушником. Потім потрібно нагріти праску та пропрасувати поверх рушника.

Не потрібно пускати в нього пару, просто дайте теплу зробити свою справу. Можливо, доведеться повторити це декілька разів, поки пляма не зникне остаточно.

Якщо залишилося почервоніння, просто нанесіть на пляму трохи перекису водню.

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