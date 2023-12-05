Блогер показав геніальний спосіб заблокувати двері без замка: лайфхак з вилкою

Виявляється, що виделка може стати невід’ємним помічником у блокуванні міжкімнатних дверей без замка. Бувають різні ситуації у яких цей трюк може стати у нагоді.

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Цей нестандартний метод блокування міжкімнатних дверей може бути корисним, коли механізм замка виходить з ладу або його взагалі немає. Про цей нестандартний спосіб розповів блогер @ilusha_help у TikTok, і ось як його використовувати.

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Зігніть зубці виделки під кутом 90 градусів так, щоб кінчики зубів входили в планку замка. Відламайте або обріжте ручку виделки. Вставте виделку в планку замка, переконавшись, що вигнуті зубці надійно зачепилися за неї. Зачиніть двері. Вставте ручку виделки крізь зубці. Це створить бар’єр, який не дозволить дверям відчинятися всередину.

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