Безповоротно зіпсуєте: які речі категорично не можна прати разом

Щоб одяг слугував довго і радував бездоганним виглядом, важливо знати, які речі не можна прати разом. Неправильне прання може призвести до линяння, утворення плям, пошкодження делікатних тканин, а в гіршому випадку - до псування улюблених речей.

Тому перед тим, як закидати речі в пралку, варто здійснити сортування по кольорах. Крім того, не забудьте, що дуже брудні речі краще не прати зі світлим. Про це пише Апостроф.

Ось кілька ключових правил сортування білизни:

Розділіть за кольором: Білі речі перуть окремо від кольорових, адже фарба з яскравих тканин може перейти на світлі.

Білі речі перуть окремо від кольорових, адже фарба з яскравих тканин може перейти на світлі. Тип тканини: Делікатні тканини, такі як шовк, вовна та кашемір, потребують особливого догляду. Їх перуть вручну або в пральній машині на делікатному режимі з використанням спеціальних засобів.

Температура води: Різні тканини потребують прання при різній температурі. Бавовна та синтетика витримують гарячу воду, а ось делікатні тканини можуть "сісти" або втратити форму.

Різні тканини потребують прання при різній температурі. Бавовна та синтетика витримують гарячу воду, а ось делікатні тканини можуть "сісти" або втратити форму. Ступінь забруднення: Сильно забруднені речі перуть окремо від речей з легким забрудненням, щоб уникнути повторного прання.

Окремої уваги потребують:

Рушники та постільна білизна: Їх перуть окремо від одягу, адже вони можуть збирати волокна з інших речей.

Шкарпетки та спідня білизна: Ці речі перуть окремо з гігієнічних міркувань.

Ці речі перуть окремо з гігієнічних міркувань. Джинси: Блискавки та інші металеві елементи на джинсах можуть пошкодити делікатні тканини.

Блискавки та інші металеві елементи на джинсах можуть пошкодити делікатні тканини. Ворсисті речі: Перед пранням їх рекомендується вивернути навиворіт, щоб ворс не осідав на інших речах.

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Нагадаємо, ми вже писали, як правильно прати одяг, щоб зберегти його якість.

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