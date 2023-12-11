Без ножа за 3 секунди: Як швидко почистити ківі (відео)

Олександр Огородніков, автор популярного українського блогу "Красиві рецепти. Гумор. Мотивація", що базується в Швеції та присвячений кулінарним та життєвим аспектам, поділився корисним лайфхаком щодо очищення ківі від шкірки за допомогою звичайної чайної ложки.

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У своєму дописі в Instagram блогер запитав своїх читачів про улюблені фрукти, розкривши при цьому, що він особливо пристрастився до різноманіття фруктів, за винятком, можливо, грейпфрута.

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"Мабуть, грейпфрут не дуже сильно, але теж піде, якщо нічого, окрім нього, немає", – пожартував Огородніков.

Сам професійний кухар порадив, як швидко та ефективно відокремити м'якоть ківі від його шкірки, не використовуючи ні ножа, ні розрізання на половини. Цей простий лайфхак полягає в обрізанні обох кінців плоду, після чого чайною ложкою слід просунутися під шкірку та обертати її довкола плода. Після цього, обережно виймайте чайною ложкою м'якоть, і плід з великим комфортом виходить через один з обрізів.

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