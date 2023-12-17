Без нервів та подряпин: Як правильно помити кота, якщо він боїться купатись

Багато котів не люблять купатися. Вони можуть боятися води, шуму води, або просто не відчувати потреби в цьому. Якщо ваш кіт боїться води, ось кілька порад, як зробити процес купання більш приємним і спокійним для нього.

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Почніть з того, що привчите кота до звуку води. Відкрийте кран і дозвольте йому понюхати воду. Потім почніть обережно витирати його шерсть вологою ганчіркою, радять на сайті royalcanin.

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Краще купати кота в спокійну годину дня, коли він розслаблений і не відчуває стресу. Також важливо, щоб у ванній кімнаті не було протягів.

Не виливайте воду прямо на голову кота. Акуратно наливайте воду по спині, щоб змочити шерсть. Використовуйте мочалку або губку, щоб ретельно очистити морду і голову кота.

Уважно стежте за поведінкою кота під час купання. Якщо він починає проявляти ознаки стресу, наприклад, шипіти, дряпатися або намагатися втекти, призупиніть процес і дайте йому час заспокоїтися.

Ось кілька додаткових порад:

Використовуйте теплу воду, щоб кіт не відчував холоду.

Не залишайте кота в воді надовго. Зазвичай достатньо 5-10 хвилин.

Після купання висушіть кота рушником або феном.

З часом і терпінням ви зможете привчити кота до купання і зробити цей процес більш комфортним для обох.

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