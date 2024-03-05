Безглузді речі в СРСР, які були в кожному домі, але ними ніхто не користувався

БЛОГ

Відео дня

Так, друзі — сьогодні буде цікавий і незвичайний пост про безглузді і непотрібні речі, які вироблялися в СРСР. Думаю, ви і самі згадаєте кілька непотрібних речей совкового ширвжитку, які масово вироблялися — але практично не використовувалися і найчастіше просто припадали пилом на полицях, антресолях або просто під диваном у своїх власників.

Відбувалося так або від того, що функція цієї речі була непотрібною і надлишкової в побуті (як, наприклад, у совкових електросамоварів), або тому, що свою функцію вони виконували з рук геть погано — як наприклад, електрощітка "Вітерець", яка толком ніхр*на не чистила.

Далі мовою оригіналу

И тем не менее, подобные товары годами продолжали производиться на советских заводах — происходило так из-за крайне негибкой совковой плановой экономики, которая руководствовалась не рациональными законами рынка, а какими-то оторванными от жизни планами — благодаря которым в универмаге могло не быть ни одной пары женских колготок, зато была 1000 открывашек для консервных банок, которые никто не покупал.

В общем, в сегодняшнем посте — интересный рассказ о ненужных и бесполезных бытовых вещах родом из СССР.

1. Электросамовар.

Электросамовары были довольно популярной и "статусной" вещью в СССР — девайс ярко блестел и стоил от 20 рублей, что по советским меркам было достаточно недешево. Электросамовар могли, например, даже подарить кому-нибудь на свадьбу или юбилей в качестве ценного подарка.

В доме электросамовар чаще всего занимал почётное место в серванте, на комоде (поставленный на салфетку) или на шкафу — и чаще всего так там и оставался до скончания веков, лишь изредка снимаемый со шкафа для протирания пыли. Греть воду для чая в таком самоваре было долго и неудобно — гораздо проще было воспользоваться обычным чайником. Кроме того, из-за низкого качества в советских электросамоварах часто подтекал плохо притёртый кран — и под него приходилось подставлять блюдце. Загадка "у какого молодца вечно капает с конца" — это как раз про эту штуку)

Изредка электросамовар могли достать со шкафа для приёма каких-нибудь важный гостей, но 99% своей жизни электросамовар проводил на шкафу или комоде, будучи огромным и абсолютно бесполезным пылесборником.

2. Круг "Здоровье".

В позднем СССР этот круг был одной из самых массовых и одновременно одной из самых бесполезных вещей. Представлял собой два плоских круга из штампованного металла с рёбрами жесткости, между которыми были размещены металлические шарики в смазке — благодаря чему круг мог вращаться по принципу подшипника.

По задумке авторов устройства, круг "Здоровье" должен был способствовать утончению талии — на него нужно было становиться ногами и совершать вращательные движения — но эффективность упражнения была спорной, к тому же на круге можно было легко потерять равновесие и упасть.

В общем, к концу СССР круги "Здоровье" попросту пылились под диванами — изредка их с кастрюльным скрежетом доставали для протирки пыли и потом заталкивали обратно. А журналы типа "Науки и жизни" делились маленькими хитростями по новым способам использования бесполезной вещи — к примеру, с помощью круга "Здоровье" предлагалось сделать вращающуюся подставку для телевизора — это было лучшее применение этому девайсу.

3. Вентилятор-пылесос-фонарь.

Сложно сказать, какому сумрачному советскому гению пришла светлая идея объединить в одном устройстве эти три в общем-то несочетаемые функции из разных сфер жизни человека, и главный вопрос — зачем. Чтобы что? Я долго думал и так и не смог придумать ни одной ситуации, где одномоментно могут понадобиться вентилятор, фонарь и пылесос. Кто этот человек и чем он занимается? Даже страшно представить.

В общем, в итоге получился весьма эксцентричный и странный девайс в красной коробке, и даже его название было написано странно — благодаря вёрстке читалось как "ентилятор, ылесос, онарь". Интересно, кто и для чего этот "онарь" покупал? Думаю, не стоит уточнять, что все три функции советский гибрид ежа с ужом выполнял из рук вон плохо — плохо всасывал пыль, плохо вентилировал и плохо светил.

4. Ночник-лилия.

Ночник-лилия был достаточно распространённой штукой, которую чаще всего покупали в подарок — но практически никогда не использовали. Во-первых, ночник сам по себе не такая уж и нужная вещь, а во-вторых — ночник-лилия был невероятно уродлив. Быстро желтевшие от температуры (и пованивающие полимером) лепестки из оргстекла, призванные быть чем-то вроде цветка лилии, больше всего напоминали осколки битого стекла — плюс ко всему они легко ломались и крошились от малейшего нажатия.

Помимо всего прочего — во время работы некоторые ночники-лилии издавали слышимый писк, что делало их ещё неприятнее. Как итог — эта уродливая вещица в большинстве случаев пылилась в коробках и после выбрасывалась на мусорку.

5. Походные шахматы.

Признайтесь, у вас тоже такие были) Продавались эти шахматы обычно в магазинах спорттоваров, киосках "Союзпечати" и всяких там сувенирных местах и имели одну особенность — внизу каждой фигурки был специальный штырёк, при помощи которого она вставлялась в отверстие на доске. По задумке авторов — такая "защита" могла помочь при игре в шахматы в походных условиях, во всяких там поездах и прочих местах, где может быть тряска.

Походные шахматы быстро разбирались в качестве сувениров и подарков — но вот в них практически никто не играл. Профессиональные шахматисты не стали бы играть с этими говёнными пластмассовыми фигурками на микроскопической доске, а обычные советские граждане ездили в походы чтобы бухнуть, сварить ухи из карасей и трахнуть в палатке аспирантку Свету, которую прислали на практику в НИИ. Походные шахматы, как вы понимаете, как правило оставались дома)

6. Ручная соковыжималка.

Вот эта вещь, похожая на гигантскую чеснодавку, на самом деле никакая не чеснодавка а "соковыжималка для фруктов ручная". Для того, чтобы выжать из фруктов сок такой штукой, нужно обладать рукопожатием Шварценеггера — по-видимому, конструкторы были такого высокого мнения об обычных советских женщинах. Тогда непонятно, зачем они выпускали машинки для закатки банок — женщина, которая выжмет яблочный сок при помощи такой машинки, легко закатает любую банку голыми руками и откроет консервы ногтём указательного пальца.

С большим натягом можно предположить, что с помощью этой машинки выжимали сок из ягод — но в СССР ягоды в общем-то не сильно переводили на такие вещи, и скорее всего, такой девайс просто пылился в ящике кухонного комода.

7. Пистолет для лепки пельменей.

Наверное это топчик моего обзора) Почему-то все годы существования СССР советских конструкторов чрезвычайно беспокоил вопрос автоматизации процесса лепки пельменей, не исключено что кто-то даже защитил диссертацию по теме вроде "Научно автоматизированный процесс пельменетворчества на фоне быстро развивающихся достижений народного хозяйства".

Процесс автоматического пистолетного пельменетворчества был необычным. На пласте раскатанного теста выкладывался фарш. После чего накрывался вторым пластом теста — внешне это напоминало простыню со спрятавшимися под ней фрикадельками. Дальше в ход вступал пистолет — "отщёлкивая" по одному пельмени круглой формы. Брак был нередким — и многие пельмени всё равно приходилось "долепливать" вручную.

В общем, инструмент сомнительной пользы, который не ускорял, а лишь видоизменял процесс лепки пельменей. Чаще всего использовался один раз, после чего занимал почётное место в кухонном комоде.

8. Щётка-вешалка.

Это вообще как говорится без комментариев) Здесь плохо всё — и идея совместить грязное с чистым, и исполнение и т.д.

9. Рыбочистка.

Думаю почти все вы в старых квартирах видели вот такую "тёрочку" со странными шестигранными отверстиями — но далеко не все догадываются, что это такое. А это ни что иное, как советская рыбочистка — по задумке, она должна как бы делать удобнее процесс чистки рыбы, но на самом деле чистит она достаточно фигово и хорошая хозяйка намного быстрее почтит чешую обычным ножом.