Безплатне добриво для підживлення кімнатних рослин: збирайте волосся та шерсть тварин

Для здорового росту кімнатним рослинам потрібні поживні речовини. Один зі способів забезпечити їх цими речовинами – використовувати природні добрива, наприклад, кавову гущу, цедру цитрусових або навіть волосся, яке знайдете у своїй щітці.

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Волосся багате на азот, який є важливою поживною речовиною для рослин. Він сприяє росту рослин і допомагає їм виробляти нові тканини, стверджує видання SantePlus.

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Ви можете використовувати волосся як добриво для рослин двома способами:

Як добриво з повільним вивільненням: просто закопати пучок волосся в ґрунт горшкових рослин. Оскільки волосся розкладається довго, доцільно розміщувати його біля основи рослин із тривалим життєвим циклом, наприклад, цибулі, цибулі-порею, кабачків і навіть ріпи.

Для збагачення компосту: змішати волосся з компостом, який ви додаєте до кімнатних рослин. Компост, що складається з рослинних відходів і органічних речовин, також є хорошим добривом для рослин. Він повинен складатися з однієї частини вуглецевмісних матеріалів, таких як мертве листя, і двох частин азотних відходів, таких як шкірка фруктів або залишки овочів.

Волосся, багате азотом і білками, є органічним матеріалом, який можна додавати в компост, щоб збагатити його азотними речовинами.

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Зауважте, що не слід удобрювати рослини фарбованим або хімічно обробленим волоссям. Ваші рослини можуть поглинати хімічні речовини та ушкодитися.

Крім волосся, для виготовлення добрив для рослин можна використовувати також шерсть тварин, обрізані нігті та навіть пір’я птахів.

Додавання цих органічних речовин до компосту дозволить вам збагатити його, щоб краще удобрювати рослини в горщиках, а також рослини в декоративному саду чи городі.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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