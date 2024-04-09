Бешбармак – традиційна східна страва з м'ясом

Традиційно бешбармак по-казахськи виготовляється з баранини, яловичини або конини. Цей рецепт використовує досить простий і зрозумілий спосіб приготування. Як гарнір локшина, її господині готують з домашнього тіста. Страва виходить неймовірно смачною, ситною та ароматною. В ідеалі бешбармак варять на відкритому вогні в казанку, але плита також підійде. Страва подається на широкій підносі, а її їдять руками. Гості загортають шматочок м'яса в тісто і відправляють його в рот.

Яловичина 1 кг

Морква 1 шт

Цибуля ріпчаста 1 шт

Тісто:

Яйца 3 шт

Мука 0,5 к

гЦибуля ріпчаста 2 шт/або зелена цибуля

Сіль

Перець чорний молотий

Перець духмяний

Лавровий лист

Свіжа кінза

1. Промийте м'ясо і поставте варитися в каструлю на 2-3 години. Додайте перець чорний, духмяний, лавровий лист і сіль. На дрібний вогонь, щоб бульон був прозорий

2. Під час варіння м'яса можна приготувати тісто. Висипте в тарілку борошно, вбийте 3 яйця і влийте склянку теплої води. Посоліть і почніть замішувати тісто.

3. Коли тісто перестане прилипати до рук, складіть його в поліетиленовий пакет і відкладіть на півгодини.

4. Наріжте цибулю півкільцями. Викладіть у невелику каструлю, засипте сіллю та чорним перцем. Залийте бульйоном з м'яса і поставте варитися на 15-20 хвилин. Це класичний рецепт, я не додавав варену цибулю, моя сімʼя не любить)

5. Коли м'ясо звариться, вийміть його з казанка. Потім візьміть тісто і тонко розкачайте його качалкою.

6. Через 10 хвилин закиньте тісто в той самий бульйон цілісним шматком. Деякі ріжуть тонкими шматочками, але в цьому рецепті тісто порізав як пахлаву

7. Якщо тісто зварилося, то настав час зібрати бешбармак. По-перше, викладіть зварене тісто, а посередині шматочки м'яса. Тут можна експериментувати і проявляти фантазію.

Зверху прикрасьте цибулею з кінзою, посоліть за бажанням і додайте базилік для аромату.