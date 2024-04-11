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Банош з кукурудзи та гречки: дуже смачний результат
Вирішив змішати у Баноші два мої улюблені українські продукти - кукурудзу та гречку і вийшов дуже смачний результат!
До рецепту:
-75г меленої кукурудзи
-75г меленої гречки
-950г молока
-120г вершків 30% чи 180г сметани
-40г масла
-сіль
бринза, щічки томлені і запашна олія та горішки
Готуємо!
- доводжу молоко до кипіння, і тоненькою цівочкою постійно помішуючи лопаткою вводжу спочатку кукурудзу, а потім гречку.
- додаю сіль та доводжу суміш до слабкого кипіння і готую помішуючи близько 5-7 хвилин.
- наприкінці додаю сметану, якщо хочете смак більш з кислинкою, або вершки, якщо бажаєте більш вершковий і солодкий присмак і шматочок масла!
- це все! Готово!
А ось подавати дуже смачно на сніданок з яйцем пашот та грибами.
У мене на гарнір були томлені яловичині щічки (буде смачно із тушкованими яловичими хвостами, та з соусом від тушкування)
А ще, я додав запашну олію, зелень, горішки смажені та бринзу.
І це дуже, дуже смачно. Спробуйте!