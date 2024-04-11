Банош з кукурудзи та гречки: дуже смачний результат

Вирішив змішати у Баноші два мої улюблені українські продукти - кукурудзу та гречку і вийшов дуже смачний результат!

До рецепту:

-75г меленої кукурудзи

-75г меленої гречки

-950г молока

-120г вершків 30% чи 180г сметани

-40г масла

-сіль

бринза, щічки томлені і запашна олія та горішки

Готуємо!

доводжу молоко до кипіння, і тоненькою цівочкою постійно помішуючи лопаткою вводжу спочатку кукурудзу, а потім гречку.

додаю сіль та доводжу суміш до слабкого кипіння і готую помішуючи близько 5-7 хвилин.

наприкінці додаю сметану, якщо хочете смак більш з кислинкою, або вершки, якщо бажаєте більш вершковий і солодкий присмак і шматочок масла!

це все! Готово!

А ось подавати дуже смачно на сніданок з яйцем пашот та грибами.

У мене на гарнір були томлені яловичині щічки (буде смачно із тушкованими яловичими хвостами, та з соусом від тушкування)

А ще, я додав запашну олію, зелень, горішки смажені та бринзу.

І це дуже, дуже смачно. Спробуйте!