Авраменко пояснив, чому треба писати "чизкейк", а не "чізкейк": просте правило
Чимало людей не знають, з якими голосними правильно писати іншомовні слова. Зокрема, це стосується слів чипси, тирамісу та чизкейк.
Мовознавець Олександр Авраменко назвав одну з найпоширеніших помилок. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".
Перед тим, як навести просте правило, експерт запропонував пройти невеликий тест на орфографію. Зокрема, обрати, який з вказаних варіантів написаний правильно:
- чипси;
- чізкейк;
- тірамісу.
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"Запам'ятайте правило, в іншомовних словах після букв д, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш пишемо "и". Чизкейк, чипси, капучино, тирамісу", – наголосив Авраменко.
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