Аномальна погода прогнозується у лютому: синоптик сказав, де чекати на плюс 20

Лютий 2024 року в Україні буде теплим і досить вологим. Синоптики прогнозують аномальне тепло посеред місяця.

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Як повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, середня температура за місяць очікується вище за норму на 2-5 градусів, коливаючись в межах -2…+4. Найвищі температурні показники очікуються на заході, півдні та в центрі країни.

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На початку місяця можливе прогрівання повітря до +10°C, а ближче до середини лютого – до +15…+20°C.

Опади очікуються рівномірно протягом усього місяця. Їхня загальна кількість складе 30-70 мм, місцями на заході – до 80-110 мм. Сніговий покрив буде спостерігатися епізодично, переважно на заході, півночі та сході. Переважна частина опадів випадатиме у вигляді дощів, особливо на півдні та в Криму.

Можливі різкі коливання атмосферного тиску та поривчастий вітер до 15-22 м/с.

Загалом, лютий 2024 року очікується нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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