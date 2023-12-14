Амулет на багатство: Який обряд зі свічкою треба провести, щоб привабити в життя гроші

Щоб привернути у своє життя гроші, наші предки виготовляли талісмани з воскових свічок. Для цього вони купували у церкві п'ять білих свічок та запалювали їх вранці вдома.

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Коли всі свічки догорали, теплий віск збирали в одну кульку, а після охолодження клали його у гаманець. Вірили, що такий амулет привабить гроші та удачу найближчим часом, пише РадіоТрек.

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Додатково, для привертання багатства на дно неглибокої миски наливали чисту воду та кидали на дно мідну монету. Потім запалювали свічку зеленого кольору і тримали над мискою, щоб віск капав у воду.

Після цього воду виливали на землю, а монету зберігали як грошовий талісман у своєму гаманці, не показуючи її нікому.

Також, під час висхідного Місяця, брали дві свічки червоного або зеленого кольору, ставили одну напроти однієї та підпалювали. Між свічками ставили два маленьких дзеркала, а посередині кидали жменю монет, щоб їх відображення було видно в дзеркалах.

Очікували, поки свічки згорять, після чого складали монети у мішечок з тканини і носили із собою протягом семи днів.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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