Алергія у котів: як проявляється та коли варто йти до ветеринара

Алергія на їжу – поширена проблема у котів, яка може значно погіршити їхнє самопочуття та якість життя. Алергія на їжу для котів може бути дуже небезпечною. Якщо ви помітили у свого кота будь-який з симптомів алергії, важливо негайно звернутися до ветеринара. Про це пише РБК.

Що може викликати алергію у котів:

Білок: найчастішими алергенами є індичка, ягнятина, баранина, риба та яйця.

найчастішими алергенами є індичка, ягнятина, баранина, риба та яйця. Зернові: пшениця, кукурудза, рис та інші злаки також можуть викликати алергію.

пшениця, кукурудза, рис та інші злаки також можуть викликати алергію. Молочні продукти: молоко, сир та інші молочні продукти можуть бути алергенами для деяких котів.

молоко, сир та інші молочні продукти можуть бути алергенами для деяких котів. Консерванти, барвники та ароматизатори: ці штучні компоненти корму також можуть викликати алергічні реакції.

Симптоми алергії на їжу у котів:

Свербіж шкіри: кіт може постійно вилизувати шкіру, нервувати, намагатися розкусати себе.

кіт може постійно вилизувати шкіру, нервувати, намагатися розкусати себе. Почервоніння та подразнення шкіри: на шкірі можуть з'явитися висипання, ранки, лупа.

на шкірі можуть з'явитися висипання, ранки, лупа. Випадіння шерсті: алергія може призвести до випадання шерсті, тьмяності та ламкості.

алергія може призвести до випадання шерсті, тьмяності та ламкості. Проблеми з травленням: діарея, блювота, запор, здуття живота.

діарея, блювота, запор, здуття живота. Інші симптоми: чхання, хрипіння, кашель, виділення з очей або носа, втрата апетиту.

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Діагностика алергії на їжу:

Для діагностики алергії ветеринар збере анамнез, проведе огляд кота та призначить дослідження.

Елімінаційна дієта: кіт протягом 6-8 тижнів буде харчуватися спеціальним гіпоалергенним кормом.

кіт протягом 6-8 тижнів буде харчуватися спеціальним гіпоалергенним кормом. Алергопроби: ветеринар може провести алергопроби, щоб визначити, на які саме продукти алергічна тварина.

Лікування алергії на їжу:

Найважливіший крок в лікуванні – це перехід на гіпоалергенний корм, який не містить алергенів. Ветеринар може призначити антигістамінні або стероїдні препарати для зменшення симптомів алергії. Важливо також давати коту багато свіжої води, підтримувати гігієну його шерсті та місця проживання.

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