5 способів застосування вазеліну, про які ви не знали

Вазелін – це засіб, яку вже багато років використовують для зволоження, догляду та відновлення шкіри всіх типів. Хоча вазелін має поживні властивості, найкраще обмежити його використання максимум одним або двома разами на тиждень, якщо у вас жирна шкіра, оскільки є ризик закупорити пори.

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Видання Sante Plus про 5 способів застосування вазеліну, які треба використати у своєму косметичному догляді. Не рекомендується використовувати вазелін при прищах або акне, а також на відкритих або інфікованих ранах.

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Збагачений жирними кислотами вазелін є відмінним союзником у боротьбі з недосконалістю шкіри та захистом гідроліпідної плівки шкіри. Цей косметичний засіб забезпечує інтенсивне зволоження шкіри та може замінити крем для обличчя.

1. Відновлююча процедура для вій. Якщо у вас тендітні вії і ви шукаєте засіб, який зробить їх густішим і довшим, виберіть вазелін. Ця відновлювальна процедура живить вії і надає їм об'єму.

Перед сном нанесіть на вії вазелін за допомогою пензлика. Для природного ефекту накладних вій можна нанести вазелін як основу перед нанесенням туші. Ця порада дозволить вам отримати довгі та завиті вії. Щоб зробити вії густішими і стимулювати їх зростання, ви також можете вибрати кокосову олію, мигдалю або жожоба.

2. Мазь для ніжної шкіри. Вазелін, який вважається відмінним зволожуючим засобом, допомагає живити суху шкіру і робити її м'якшою. Крім того, він зміцнює шкірний бар'єр та захищає шкіру від впливу окислювального стресу.

Для видалення змертвілої шкіри, боротьби з сухістю та регенерації шкіри настійно рекомендується використовувати вазелін. Деякі люди використовують його для зволоження сухих ніг та боротьби з тріщинами. Крім того, вазеліном може замінити бальзам для губ, щоб вилікувати потріскані та пошкоджені губи. Нарешті вазелін може полегшити подразнення, пов'язане з екземою.

3. Щит від зморшок. Тонкі лінії та зморшки є ознаками старіння шкіри. Зморшки неминуче виникають через втрату еластичності шкіри. Щоб запобігти та зменшити їхній появі, необхідний зволожуючий догляд. Багатий на жирні речовини вазелін здатний замінити вам живильний крем і боротися з появою зморшок. Наносите вазелін навколо очей, рота, декольте та чола, щоб запобігти першим ознакам старіння.

4. Засіб для зняття макіяжу для чутливої шкіри. Якщо у вас чутлива шкіра, ви знаєте, що засіб для зняття макіяжу, що містить хімікати, і надмірне тертя може пошкодити захисний бар'єр. Щоб захистити шкіру та дбайливо видалити макіяж, вазелін – відмінний вибір. Просто нанесіть цей продукт на шкіру і круговими рухами він швидко вбереться. Потім за допомогою ватного диска акуратно протріть та видаліть всі сліди макіяжу.

5. Зміцнюючий засіб для нігтів. Багато людей хочуть зміцнити свої нігті та стимулювати їх зростання. Щоб нігті були міцними, необхідно обов'язково живити і зволожувати кутикулу. Нанесіть вазелін на нігті та кутикулу, залиште на 1 годину. Потім змийте теплою водою.

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