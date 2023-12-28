5 найпрактичніших подарунків на Новий рік, які оцінить кожен

Експертка з подарунків розповіла про найпрактичніші подарунки, які оцінить кожен. Вони можуть допомогти людині покращити або полегшити життя.

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Також Лія (@leahsgiftguide) додала, що вибагливим до подарунків людям краще дарувати те, що вони просять. Або ж запросити у них офіційний список подарунків, подарувати те, чим вони користуються регулярно, або те, у чому ви впевнені.

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Каністра з бензином

Якщо у людини є автомобіль або генератор, то можна подарувати каністру з потрібним паливом. Але будьте обережні, коли несете її у дім.

Додайте кілька аксесуарів, орієнтованих на автомобіль, наприклад органайзер на сидіння або деякі з їхніх улюблених закусок у подорожі, і ви отримаєте повний подарунковий набір.

Невеликий GPS-трекер

Сьогодні на ринку так багато GPS-трекерів і їх можна використовувати абсолютно різним чином.

"Якщо ваш одержувач постійно десь залишає свій гаманець, а потім лякається, коли не може його знайти, або якщо він постійно забуває, де припаркував свою машину, йому це потрібно", – розповіла експертка.

Реєстратор

Реєстратор – це тип продукту, який хтось може не купити для себе. Але якщо їх девіз – практичність, то вони це точно оцінять.

Розумні розетки

Розумні розетки підключаються до Wi-Fi, тож ви можете контролювати потік електроенергії до під’єднаних пристроїв за допомогою смартфона чи віртуального помічника — і вони мають безліч практичних застосувань, починаючи від керування побутовою технікою здалеку й закінчуючи зниженням споживання електроенергії в домі. рахунок через функції планування.

Це той тип речей, про які ви можете не знати, скільки вам потрібно, поки у вас їх не буде або не буде подаровано.

Подарункова карта

Подарункова картка може здатися нудною, але немає нічого практичнішого за це, якщо ви не хочете дарувати готівку.

Додайте кілька інших предметів із подарунковою карткою, щоб персоналізувати її. Наприклад, якщо ви подаруєте подарункову картку до магазину косметики, то ви можете покласти її разом з приємним милом, гелем для вмивання тощо.

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