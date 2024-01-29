5 рослин, які проганяють злих духів та погану енергію з дому

Ні для кого не секрет, що наявність рослин будинку має безліч переваг. Кімнатні рослини не тільки гарні, вони також можуть підняти нам настрій, виробляти кисень, заспокоювати та очищати дім від негативу.

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Як пише Sante Plus, деякі рослини є відмінним рішенням для захисту вашого будинку від поганої енергії. Вони ще й приносять користь для розуму та тіла.

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1. Меч Святого Георгія чи Сансевієрія

Кажуть, що ця рослина є захисним щитом від негативної енергії, що проникає в дім, тому багато людей ставлять великий горщик із цією прекрасною рослиною біля входу до свого будинку.

2. Дифенбахія

Завдяки своєму чудовому зеленому листю ця рослина має репутацію захисника будинків. Однак дотримуйтесь запобіжних заходів, якщо у вас вдома є домашні тварини або діти, оскільки це токсична для них рослина.

3. Мирна лілія

Мирна лілія з її білими квітами також входить до списку найкращих рослин для дому: вона захищає від поганої енергії, очищає довкілля та забезпечує свіжий чистий кисень. За цією рослиною легко доглядати: її не потрібно залишати на сонці, але їй потрібне добре природне світло.

4. Розмарин

Якщо ви хочете відігнати погану енергію, поставте вази з розмарином у кімнатах будинку, де ви найчастіше буваєте. Його дуже легко вирощувати.

5. Анаму

Ті, хто вірять у це, кажуть, що анаму має величезну силу захисту від духів. Анаму широко використовується у лікуванні завдяки терапевтичним властивостям.

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