5 кг за тиждень: Фахівці поділились секретами томатної дієти

Ці соковиті, низькокалорійні помідори не лише роблять страви смачними, але й можуть бути ефективним помічником для тих, хто прагне зберегти здоров'я і позбавитися зайвих кілограмів.

Відео дня

Дослідники з Тайваню виявили, що споживання помідорів та томатного соку впливає на зниження ваги і покращення стану здоров'я, пише ukr.media.

Читайте також: Названо 5 головних лайфхаків для швидкого схуднення

Групі жінок з надмірною вагою протягом 12 днів вживали 1 кг помідорів і пили 450 мл томатного соку щодня, при цьому режим харчування та фізичні навантаження залишалися незмінними. В результаті вага жінок зменшилася на 3-5 кг, об'єм талії скоротився на 2-4 см, а рівень "поганого" холестерину в середньому зменшився на 12%.

Ці позитивні результати, на думку вчених, пов'язані з унікальними властивостями червоних плодів.

Помідори багаті клітковиною, калієм, магнієм, фосфором, вітамінами С і групи В, органічними кислотами та ферментом холіну, який сприяє роботі печінки.

Особливу роль відіграє лікопен, протиракова речовина, яка природним чином очищає клітини, кров і судини від шкідливих речовин. Лікопен також зроблює організм чутливішим до інсуліну, нормалізуючи рівень цукру в крові. Таким чином, помідори є відмінним вибором для тих, хто хоче схуднути, не відчуваючи голоду, навіть при діабеті. Зауважено, що споживання помідорів також поліпшує настрій, допомагаючи подолати стрес і депресію під час дієти.

Існує кілька варіантів дієти на основі помідорів та томатного соку. Для швидкого схуднення протягом тижня можна вживати свіжі та різні види помідорів. Сніданок та перекус заміщують томатним соком, а раціон доповнюється яйцями, низькожирними сирами, рибою та курячою грудкою.

Сніданок №1: Чашка томатного соку, вівсяна каша на воді, 1 яйце (некруте). Сніданок №2: 1 стакан натурального соку з помідорів і 2-3 скибочки твердого сиру. Обід: Томатний суп на курячому бульйоні, житній хлібець із зеленою цибулею, фрукти або ягоди. Підвечірок: 250 мл томатного соку і 1 вівсяне печиво. Вечеря: 180 г хека або минтая (зварений або приготований на пару), салат із свіжих помідорів з цибулею і оливками, заправлений оливковою олією і соком лайма. Перед Сном: Томатний сік або зелений несолодкий чай.

Ті, у кого підвищена кислотність шлункових соків, повинні бути обережні з помідорами, особливо зі свіжим соком. Дієта на основі помідорів не рекомендується при виразці 12-палої кишки та панкреатиті. Також слід уникати перевищення рекомендованої дози солі, оскільки поєднання томатного соку та солі може сприяти набрякам.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, як схуднути в домашніх умовах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!