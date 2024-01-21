5 головних помилок: Чому смажена риба виходить негарною

Смажена риба – це смачна і корисна страва, яка може стати прикрасою будь-якого столу. Однак приготувати її правильно, щоб вона вийшла смачною, соковитою та з апетитною хрусткою скоринкою, не так просто, як може здатися.

Відео дня

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете приготувати смажену рибу, яка порадує вас своїм смаком і ароматом, пише prostoway.

Читайте також: Як почистити оселедець за хвилину: господині поділились лайфхаком

Ось 5 найпоширеніших помилок, які можуть зіпсувати смажену рибу:

1. Неправильне розморожування

Не можна намагатися схитрувати та розморозити рибу за допомогою гарячої води. У такому разі вона втратить текстуру і вийде несмачною.

Правильно розморожувати рибу потрібно при кімнатній температурі. Для цього дістаньте її з холодильника заздалегідь, щоб вона мала час розморозитися самостійно.

2. Нерозігріта сковорідка

Якщо ви забудете її як слід розігріти, то риба неминуче пригорятиме. Для цього потрібно хоча б 3-5 хвилин попередньо розігріти сковорідку на середньому вогні.

Також важливо використовувати сковорідку з антипригарним покриттям, щоб риба не прилипла.

3. Пересмажування

Риба вийде сухуватою в тому випадку, якщо ви її пересмажите. Слідкуйте за часом уважно і не забувайте її перевертати.

Зазвичай рибу смажать по 3-4 хвилини з кожного боку, але час приготування може відрізнятися в залежності від виду риби та її товщини.

4. Занадто багато риби на сковорідці

Якщо ви будете смажити кілька шматочків занадто близько один до одного, це призведе до того, що риба буде тушкуватися. Це зіпсує її смак і текстуру.

Зазвичай на сковорідку середнього розміру можна покласти не більше 2-3 шматків риби.

5. Часте перевертання

Не варто занадто часто чіпати рибу: через це вона почне розвалюватися і просмажиться нерівномірно. Найправильніше перевертати рибу всього один раз.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко почистити рибу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!