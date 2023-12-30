4 предмети гардеробу, які будуть на піку моди весною-2024

Весна 2024 року принесе з собою низку нових модних трендів, які вже зараз можна побачити на подіумах і в магазинах. Радіотрек пропонує чотири з них:

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Природа в моді

Після панування яскравих кольорів у 2023 році, у новому році на модну арену виходять відтінки зеленого. Цей колір символізує природу, гармонію та оновлення, тому він ідеально підходить для весни.

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Дівоча мрія

Дівоча, ніжна мода, яка підкреслює жіночність, буде одним із головних трендів весни 2024 року. На подіумах можна було побачити багато бантів, воланів, мережив та інших елементів, які створюють романтичний образ.

Блиск і сяйво

Яскравий блиск у вигляді пайеток, страз і інших елементів стане ще одним популярним трендом. Його можна використовувати як для вечірніх образів, так і для повсякденного носіння.

Стіль і традиція

Стиль преппі, який асоціюється із студентським життям, також не втрачає своєї актуальності. Його елементи, такі як сорочки поло, блейзери та туфлі на низькому ходу, будуть популярними і навесні 2024 року.

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