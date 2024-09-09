20 хвилин і готово: як зварити 'золоте варення' з гарбуза на зиму

Осінь – пора смачних гарбузів, а з ними й чудова нагода приготувати ароматне варення. Ці ласощі не лише смачні, а й корисні, адже гарбуз багатий на вітаміни та мінерали. Готується таке варення дуже швидко, а результат приємно здивує навіть найвибагливіших гурманів.

Смак гарбузового варення можна варіювати за допомогою різних спецій та фруктів. Класичний варіант – з додаванням апельсина. Свіжість цитрусових чудово доповнює солодкість гарбуза, надаючи варенню приємної кислинки, пише УНІАН.

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Простий рецепт гарбузового варення

Для приготування варення вам знадобляться: гарбуз, апельсини, цукор, лимонна кислота та улюблені спеції (кориця, гвоздика, мускатний горіх). Гарбуз та апельсини очищають і нарізають на невеликі шматочки. Потім всі інгредієнти змішують у каструлі, доводять до кипіння та варять протягом 20 хвилин.

На дві півлітрові банки варення потрібна така кількість складників:

гарбуз – 400 г;

яблука – 6 шт.;

цукор – 200 г;

вода – 100 мл.

Однією з головних переваг цього рецепта є його швидкість приготування. Всього за 20 хвилин ви отримаєте ароматне і смачне варення, яке можна використовувати для приготування десертів, додавати в йогурти або просто намазувати на хліб.

Готове варення розкладають по стерилізованих банках і щільно закривають кришками. Зберігати його можна в прохолодному темному місці.

Якщо ви хочете додати варенню ще більше оригінальності, спробуйте додати в нього інші фрукти, такі як яблука, груші або сливи. Також можна експериментувати зі спеціями. Наприклад, дуже цікавий смак варенню надають імбир та кардамон.

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