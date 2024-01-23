10 хвилин і краще ніж у Старбакс: Як приготувати справжню айріш каву
Айріш кава – це кавовий напій, який має своїм основою каву та додаткові інгредієнти, такі як ірландський віскі, цукор і вершки. Цей напій часто подається у спеціальних стаканах для айріш кави.
Хоча айріш кава з віскі – це смачний і популярний напій, він може бути не для всіх. Якщо ви шукаєте варіант айріш кави, який не містить алкоголю, але при цьому має насичений і ароматний смак, спробуйте приготувати його без віскі, пише noviydoctor.
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Інгредієнти:
- 1 порція еспресо
- 15 мл сиропу Бейліс
- 15 мл карамельного сиропу
- Збиті вершки або звичайні вершки (для топінгу)
Приготування:
- Заваріть каву за своїм улюбленим способом.
- Додайте сироп карамель та сироп Бейліс до гарячої кави. Перемішайте напій.
- Додайте збиті вершки або, якщо у вас їх немає, можна використати звичайні. Для цього перелийте вершки у миску і збийте їй брендером або вінчиком, поки вони трішки не загустіють.
- Акуратно додайте вершки до гарячої кави з сиропами.
- Подавайте з кількова кавовими зернами на вершках в якості прикраси.
Поради:
- Ви можете експериментувати зі смаками і додавати більше води до еспресо, якщо любите американо, або змінювати кількість та смаки сиропів за власними уподобаннями.
- Щоб вершки не розійшлися, можна додати в них трохи какао-порошку.
Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.
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