Велінгтон та груша у вині: ідеальні страви для побачення

Я приготую велінгтон та грушу у вині з шоколадним морозивом

Готуємо нове ідеальне побачення.

Велінгтон:

Листкове тісто - 500 г

Лосось - 400 г

Молоко - 100 г

Яйце - 1 шт.

Листя шпинату - 30 г

Борошно - 40 г

Сіль і цукор

Філе білої риби - 120 г

Петрушка та кріп - 120 г

Білок яйця - 1 шт.

Вершки 30% - 80 г

Сіль

Груша у вині:

Груші - 3 шт. (не надто м’які)

Вода - 200 г

Долька лимона

Цукор - 30–50 г

Кориця, цедра цитрусових. Можна додати гвоздику та бадьян

Сухе вино - 250 г

Морозиво

Приготування

З філе лосося формую 2 великі прямокутні шматки, підсолюю їх, складаю один на одного й формую у плівці у формі "вирізки". Охолоджую - навіть ледь підморожую.

У блендері змішую молоко, яйце, шпинат до однорідності, додаю борошно, сіль і цукор. Смажу на маленькому вогні зелені млинці.

Петрушку чи кріп бланшую, відтискаю, у блендер додаю філе риби, білок, вершки, сіль та бланшовану зелень. Готую однорідний рибний мус.

Три млинці викладаю трохи один на одного, зверху через кондитерський мішок наношу рибний мус, далі викладаю лосось і згортаю все в рулет. На боки можна додати залишки мусу, щоб млинці трималися. Охолоджую.

Листкове тісто валкую на 2 частини. Нижня трішки тонша. Викладаю "рулет", змащую його та краї тіста жовтком, накриваю ще шаром тіста, змащую жовтком і роблю прикраси.

Випікаю 23 хвилини при температурі 200–210 °C. За бажаною готовністю стежте за допомогою термометра чи кухарської голки. Лосось має бути трохи "медіум".

На гарнір підійдуть соковиті хрусткі овочі та будь-яке пюре.

Груша у вині:

Груші очищаю, вирізаю з донця насіння. Окремо готую сироп із води, цукру, дольки лимона та спецій. Додаю туди груші, доводжу до кипіння, вливаю біле вино і на маленькому вогні томлю до м’якості.

Подавати можна і теплими, і холодними. Я, наприклад, люблю з морозивом!

Скиньте цей рецепт тому, з ким би хотіли приготувати таку вечерю.

Обіймаю