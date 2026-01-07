В чому неймовірна користь камамберу: вражаючі дослідження
Ми всі вже начувані про користь ферментованих продуктів для здоровʼя.
І ось -- нове дослідження, яке, як бальзам на душу -- про користь камамберу.
Недаремно ми так любимо цей сир.
І хоч знаємо, що такі сири жирні, калоріййні, але ж такі смачні:)
А тут -- ось така новина: вчені із Кіото (Японія) дослідили дію камамберу на мозок (на мозок мишок).
І виявилося, що під час ферментації утворюються особливі молекули, з підвищеною біологічною активністю, яких немає в натуральних продуктах.
Дія цих молекул така відчутна, що деякі вчені навіть рекомендують включити ферментовані сири до дієтичних рекомендацій.
Це не дивно, враховуючи, з якою швидкістю зростає кількість людей з деменціями та втратою когнітивних функцій.
Крім того, діабет 2 типу (той, який наїдається ложкою і малорухливим способом життя) є одним із факторів ризику хвороби Альцгеймера, дегенерації мозку.
Споживання ферментованих молочних продуктів знижує ризик хвороби Альцгеймера.
Одна з таких молекул -- міристамід :
- покращує роботу мозку;
- підтримує ріст нових нейронів;
- сприяє виробництву молекули, яка називається нейротрофічний фактор росту (скорочено BDNF);
- покращує памʼять;
- зменшує негативний вплив на мозок їжі, в якій багато жирів;
- зменшує нейрозапалення.
Сир камамбер виробляєтьсяз молока, яке ферментуєттся білою пліснявою (Penicillium camembert).