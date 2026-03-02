Соковитий і хрусткий смеш бургер: кілька "секретиків", які зроблять його неймовірним
Соус - саме те, що зробить вас найкращим кухарем:
200 г майонезу
30 г зернової гірчиці
40 г копченого барбекю
30 г гострого маринованого перцю
40 г смаженої карамелізованої цибулі
копчена паприка, сушений часник
Тут окремо підсмажую на невеликому вогні дрібно порізану цибулю - 120 г. Наприкінці готування додаю приблизно 12–15 г цукру.
Змішую всі інгредієнти - і все. Зберігаю соус у банці, він ідеальний до будь-яких смаколиків.
Котлета - це важливо
Фарш:
800 г яловичої лопатки
200 г яловичого жиру
Все подрібнюю, додаю трішки ворчестеру, чорний та духмяний переці - і більше нічого! Перемішую й даю трішки постояти. Пропускаю через м’ясорубку, формую з фаршу кульки по 70–100 г.
Після багатьох спроб: сіль краще додавати вже після того, як посмажив ( щоб котлета не "збігалась" не вимішуйте багато фарш!
Пательня має бути дуже гаряча: добре притискаємо пресом і смажимо швидко до скоринки.
На гарячу обсмажену сторону кладу шматок плавленого чедеру.
Цибуля
Беру білу або кримську цибулю, ріжу кубиками й опускаю у крижану воду на 20–30 хвилин.
ЗБІРКА:
Тепла булка
Соус
Цибуля
Котлета з сиром
Ще котлета з сиром
Мариновані огірочки
Булка з соусом
І головний секрет - ДРУЗІ ТА БЛИЗЬКІ.
Разом завжди краще.