Шоколадний брауні для затишного осіннього вечора

Осінні вечори створені для тепла, фільмів і чогось смачненького.

Інгредієнти:

• Яйця — 2 шт;

• Какао-порошок — ½ склянки (42 г);

• Сіль — ½ ч. л.;

• Розпушувач — ½ ч. л.;

• Ваніль — 1½ ч. л. (6 г);

• Вершкове масло (розтоплене) — ½ склянки (113 г);

• Цукор — 1 склянка (200 г);

• Борошно — ¾ склянки (90 г);

• Порошок еспресо — 2 ч. л. (4 г);

• Шоколадна крихта — 1 склянка (170 г);

• Згущене молоко — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування:

1. Змішайте згущенку, яйця, какао, сіль, розпушувач, еспресо та ваніль.

2. В окремій мисці збийте розтоплене масло з цукром, потім нагрійте кілька секунд у мікрохвильовці, щоб суміш стала блискучою.

3. З’єднайте обидві маси, додайте борошно та перемішайте — без фанатизму, щоб брауні залишився ніжним.

4. Вмішайте шоколадну крихту та ложку ПМКК згущеного молока — для тієї самої м’якості й карамельного післясмаку.

5. Вилийте у квадратну форму 22x22см і випікайте при 180°C 28–30 хвилин.

Зберігайте цей легкий та смачний рецепт