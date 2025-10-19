Шоколадний брауні для затишного осіннього вечора
Осінні вечори створені для тепла, фільмів і чогось смачненького.
Інгредієнти:
• Яйця — 2 шт;
• Какао-порошок — ½ склянки (42 г);
• Сіль — ½ ч. л.;
• Розпушувач — ½ ч. л.;
• Ваніль — 1½ ч. л. (6 г);
• Вершкове масло (розтоплене) — ½ склянки (113 г);
• Цукор — 1 склянка (200 г);
• Борошно — ¾ склянки (90 г);
• Порошок еспресо — 2 ч. л. (4 г);
• Шоколадна крихта — 1 склянка (170 г);
• Згущене молоко — 2–3 ст. л.
Спосіб приготування:
1. Змішайте згущенку, яйця, какао, сіль, розпушувач, еспресо та ваніль.
2. В окремій мисці збийте розтоплене масло з цукром, потім нагрійте кілька секунд у мікрохвильовці, щоб суміш стала блискучою.
3. З’єднайте обидві маси, додайте борошно та перемішайте — без фанатизму, щоб брауні залишився ніжним.
4. Вмішайте шоколадну крихту та ложку ПМКК згущеного молока — для тієї самої м’якості й карамельного післясмаку.
5. Вилийте у квадратну форму 22x22см і випікайте при 180°C 28–30 хвилин.
Зберігайте цей легкий та смачний рецепт