Найсмачніший паштет з курячої печінки

Мама часто його готувала, коли ми були малі. Це було дуже смачно.

Інгредієнти:

500г куряча печінка очищена

300 г цибуля ріпчаста

250г морква

75г стебло селери

200г масло 82.5%

20г мед

Сіль, запашний і чорний перець

чебрець

Рослинна олія для смаження

Готуємо:

Очищаємо печінку від плівок і дуже уважно від жовчі

Овочі очищаємо і нарізаємо довільно, хоча мені моркву хочеться завжди дрібненько

розігріваємо пательню чи сотейник, наливаю олію,

обсмажуюємо на початку моркву до легкої рум’яної скоринки

додаємо цибулю і обсмажуємо до початку румʼяності додаємо селеру і ще злегка обсмажуємо (всі овочі повинні бути красиво злегка рум’яні,

приготовані і дуже смачно пахнути)

Далі трохи відсуваємо овочі з дна сотейника і кладемо туди печінку, смажу хвилин 5.

Додаємо духмяний перець, сіль, чорний перець, закриваю кришкою і тушкуємо періодично помішуючи на повільному вогні хвилин 12-15 (в цей час печінка готується і починає виділяти багато вологи)

Відкриваємо кришку, додаємо мед і випаровуємо зайву вологу - біля 5 хв.

Результат - розтомлена соковита печінка, м’які теж добре протушковані овочі і вже смачно

Даємо повністю охолонути , і пропускаємо через дрібну решітку мʼясорубки

Додаємо м’яке масло і ще раз пропускаємо через м’ясорубку

Якщо хочете ідеально ніжну і однорідну текстуру, то хможна ще "пробити" блендером чи кутером.

(якщо немає бажання - пропустіть з маслом через м’ясорубку ще разок)

Такий паштет дуже м’який, ніжний, не темніє. Легкий і приємний на смак. А коли він дуже печінковий , мені не подобається - важко на шлунок.

Далі я люблю заливати винним желе, або просто покривати маслом, а мама любить журавлину:

200г журавлини

100г води

25г цукру

6-7г желатину (замоченому у 30г води )

Гілочка розмарину

Коньяк для аромату

журавлину проварюю з цукром та гілочкою розмарину, фламбую коньяком, а потім перебиваю в однорідну суміш і додаю желатин. Охолоджую і заливаю на холодний паштет.