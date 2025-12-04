Сало чи вершкове масло: що корисніше?
День тому я у своєму ТГ-каналі запитала своїх читачів, що, на їхню думку, корисніше: сало чи масло?
Думки розділилися майже порівну, хоча сало трохи вирвалось вперед:)
Отже, що ж, все таки, корисніше?
САЛО ЧИ ВЕРШКОВЕ МАСЛО?
Масло десятиліттями вважалось беззаперечно корисним жиром.
І всі ми чули, що "маслом кашу не зіпсуєш". І справді, вершковий смак масла дуже смачний і в кашах, і в картопляному пюре.
Але якщо ми подивимося на біохімічний склад і властивості масла і сала -- усе не так однозначно.
Почнемо з того, що молочний жир (масло) -- це висококонцентрований жир, продукт переробки (масло збивають), такого продукту у природі не існує.
І порівняємо його із натуральним тваринним жиром, який існує у природі в первинному вигляді.
Перевага сала — натуральність.
Це мінімально оброблений продукт із передбачуваним складом.
Хімічний склад: сала виграє:
Холестерин
- Масло: 215 мг
- Сало: 94 мг
Різниця — більш ніж удвічі.
Насичені жирні кислоти
- Масло: 50 %
- Сало: 39 %
Надмірне вживання насичених жирних кислот сприяє порушенню ліпідного обміну.
А його вживаня якраз і буває надмірним, бо мало хто обмежується неповною чайною ложкою масла (хліб намазати, в страви покласти + випічка + сметана + кисломолочний сир).
Склад жирних кислот:
У маслі домінують:
- пальмітинова кислота — 28 %
- міристинова — 11 %
- лауринова — 3,5 %
- стеаринова — одна з найпоширеніших насичених
Саме надлишок цих кислот повʼязують із негативним впливом на розвиток атеросклерозу.
У салі картина інша:
- Насичених кислот менше — 39 %
- Переважає олеїнова к-та (омега-9) — 43 %
- У маслі її — 23 %
- В оливковій олії — 76 %
Олеїнова кислота — це жир, що підтримує здоров’я серця і судин.
Арахідонова кислота —друга важлива жирна кислота сала.
Сало містить 2 % арахідонової кислоти — поліненасиченої кислоти з важливими фізіологічними функціями.
Вона покращує роботу:
- головного мозку
- органу зору
- серцевого м’яза
- нирок
У маслі її у 10 разів менше — 0,2 %.
Вітаміни та мікроелементи
І сало, і масло містять:
- вітаміни A, E, D, F
- мікроелементи
Але сало — лідер за вмістом селену, одного з ключових елементів антиоксидантного захистк та імунітету.
При нагріванні: сало безпечніше
Сало має високу температуру плавлення і не утворює навіть трохи бензпірену при смаженні — канцерогену, який формується під час нагрівання.
Тому сало — більш безпечний варіант для термічної обробки.
Сало — не просто традиційний український продукт. Це природний, якісний і хімічно збалансований жир, у якому менше холестерину, менше насичених кислот, більше олеїнової, значно більше арахідонової, плюс селен — усе це робить сало метаболічно вигіднішим вибором.
Чи шкідливе вершкове масло?
Ні, але його, як всякий висококонцентрований продукт, потрібно додавати у готові страви у невеликій кількості.
Всім дякую за Вашу активність.