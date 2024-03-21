Вигадливі світи та захопливі пригоди: мультфільми, які варто подивитися

UAportal підготував добірку одних з найкращих мультфільмів 2001-2004 років. Від супергероїв до доісторичних істот – ці фільми пропонують цілу низку захопливих історій і дивовижної анімації.

"Губка Боб Квадратнi Штани"

Рейтинг IMDb: 7/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 87 хвилин

Рік: 2004

Головний продюсер: Paramount Pictures

"Губка Боб Квадратні Штани" розповідає про улюблений підводний світ Губки Боба Квадратні Штани на великому екрані. Коли корону короля Нептуна викрадають, Губка Боб разом зі своїм вірним другом Патріком вирушає в небезпечні морські глибини, щоб повернути її і врятувати свого боса, пана Крабса, від гніву самого короля Нептуна.

"Льодовиковий період"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 81 хвилина

Рік: 2002

Головний продюсер: Blue Sky Studios

"Льодовиковий період" розгортається в часи льодовикового періоду і розповідає про пригоди трьох неймовірних героїв: Мамонта Менні, лінивця Сіда та шаблезубого тигра Дієго. Коли під їхню опіку потрапляє загублене людське немовля, вони вирушають у ризиковану подорож, щоб возз'єднати немовля з його племенем, долаючи різноманітні перешкоди та зустрічаючись з різними доісторичними істотами. На цьому шляху троє героїв налагоджують неймовірний зв'язок і засвоюють цінні уроки про дружбу, сім'ю та командну роботу.

"Суперсімейка"

Рейтинг IMDb: 8/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 115 хвилин

Рік: 2004

Головний продюсер: Pixar Animation Studios

"Суперсімейка" відбувається у світі, де супергерої змушені постійно ховатися, щоб жити нормальним життям. Фільм розповідає про сім'ю Паррів, які таємно володіють надздібностями. Боб Парр, також відомий як Містер Неймовірний, і його дружина Гелен, також відома як Еластика, разом зі своїми дітьми Вайолет, Деш і Джек-Джеком, покликані захистити світ від небезпечного лиходія, який планує влаштувати хаос.

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"Шрек"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 90 хвилин

Рік: 2001

Головний продюсер: DreamWorks Animation

"Шрек" знайомить нас з незвичайним персонажем – буркотливим і страхітливим людожером на ім'я Шрек. Він вирушає на пошуки принцеси Фіони, яка перебуває в пастці у вежі, де її ув'язнив вогнедишний дракон. По дорозі Шрек знайомиться з балакучим Віслюком і переконується, що зовнішність може бути оманливою, а також відкриває для себе внутрішню красу, дружбу та справжнє значення кохання.

"Корпорація монстрів"

Рейтинг IMDb: 8/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 92 хвилини

Рік: 2001

Головний продюсер: Pixar Animation Studios

Фільм відбувається у світі, де монстри виробляють енергію для свого міста з дитячих криків. У центрі сюжету - двоє чарівних монстрів, Саллі та Майк, які працюють на найбільшій фабриці з переробки дитячих криків – "Корпорація монстрів". Коли в їхній світ випадково потрапляє дівчинка на ім'я Бу, вони мусять знайти спосіб повернути її додому, водночас не потрапивши до рук жорстокого боса, містера Ватернуса.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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