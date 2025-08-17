русский
Чому важливо розвивати емоційний інтелект

Аліна Поліщук

Чи важливо розвивати емоційний інтелект (EQ)?

Так! Бо він напряму впливає на те, як ми розуміємо себе, будуємо стосунки та досягаємо цілей.

Якщо коротко - це здатність відчувати, розпізнавати та керувати емоціями, своїми й інших людей.

Він цінний для нас, бо дає:

1. Саморозуміння

Ви краще розумієте, що відчуваєте і чому, бачите власні тригери та внутрішні мотиви.

2. Самоконтроль

Здатність не "зриватися" в емоціях, а реагувати усвідомлено. Це знижує рівень стресу та допомагає приймати виважені рішення.

3. Емпатія

Ви глибше відчуваєте стан інших, що робить вас чутливішими у спілкуванні та допомагає уникати конфліктів.

4. Якісні стосунки

EQ допомагає будувати довіру, чути та розуміти людей, що зміцнює особисті та професійні зв’язки.

5. Успіх у кар’єрі

У більшості сфер успішність залежить не лише від знань, а й від уміння взаємодіяти з людьми, вести переговори, вирішувати конфлікти.

6. Психічне здоров’я

Люди з високим EQ рідше "застрягають" у негативних емоціях і швидше відновлюються після стресу.

 Якщо коротко

IQ показує, наскільки ви вмієте думати, а EQ — наскільки ви вмієте жити серед людей і з самим собою.

Чи вмієте ви розпізнавати свої емоції?

