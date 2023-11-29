Чому саме синьо-жовтий: цікаві факти про український прапор

Дізнайтеся більше про інтригуючі факти про український прапор. UAportal підготував цей матеріал, щоб глибше зрозуміти цей шанований символ української спадщини.

Синьо-жовте поєднання

Український прапор вирізняється вражаючим поєднанням синього та жовтого кольорів. Глибока блакить уособлює небо і води, символізуючи мир і гармонію. З іншого боку, яскравий жовтий колір означає врожай і процвітання країни. Обидва кольори мають культурне значення і є традиційними в українському фольклорі та мистецтві.

Державний герб

На українському прапорі з гордістю зображений національний герб країни. Герб складається із золотого тризуба на синьому тлі. Він символізує національну ідентичність України і має давнє коріння у східнослов'янських цивілізаціях.

Історичні витоки

Сучасний дизайн українського прапора був натхненний стягом Української Народної Республіки, створеної у 1917 році. Його синьо-жовта гама походить із середньовічного періоду, коли ці кольори використовувалися правлячою козацькою Гетьманщиною. З часом прапор зазнав незначних змін і офіційно отримав свій нинішній дизайн під час здобуття Україною незалежності від Радянського Союзу в 1991 році.

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Символ єдності

Український прапор має важливе символічне значення як об'єднуючий символ для країни. У часи політичних потрясінь і розколів, таких як Помаранчева революція 2004 року, прапор став гордим відображенням єдності українського народу. Він уособлює спільні цінності, прагнення і виходить за межі етнічних, релігійних та регіональних кордонів.

Святкування Дня прапора

Український стяг щорічно відзначають 23 серпня як День Державного Прапора України. Це національне свято відзначає офіційне прийняття прапора в 1991 році, після проголошення незалежності України від Радянського Союзу. Цього дня по всій країні відбуваються різноманітні заходи та церемонії, в тому числі церемонії підняття прапора, культурні виступи та патріотичні збори.

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