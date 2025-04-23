Пиріг з картоплею та цибулею: вийшло ну дуже смачно

Картопля та цибуля на новий лад – у смачному пирозі!

В залежності від способу обробки продуктів ми можемо отримати зовсім різний результат навіть зі знайомих поєднань! Цього разу красивий пиріг з цибулею та картоплею з’їв практично сам!

Для тіста:

180 г холодного масла 82,5%

70 г води

1 жовток

9 г яблучного оцту

270 г борошна

Сіль

Начинка:

350 г цибулі

450 г картоплі

30 г олії

45 г масла

сіль, перець, мускатний горіх, чебрець

150-180г сиру чеддер або гауда

яйце для змащування

Починаємо з тіста:

У борошно кладу холодне масло, трохи "рубаю" руками до рівномірних грудочок, потім додаю крижану воду з жовтком, оцтом та сіллю і злегка замішую тісто. Потім просто стискаю його руками, розкачую качалкою і складаю удвічі, знов розкачую качалкою і знов складаю (таким чином вийде майже листкове тісто) – далі в холодильник на 30 хв.

Картоплю нарізаю на мандоліні тоненькими слайсами і заливаю окропом. Думаю, навіть краще зробити це в каструлі, щоб довести до кипіння. І відставляю охолонути.

Цибулю нарізаю соломкою, обсмажую на олії практично до рум’яності, додаю масло, сіль, перець та мускатний горіх, чебрець і ще трішки підтушковую.

Відкидаю підготовлену картоплю на сито, кладу її в миску, додаю цибулю з усім маслом, трішки солі та олії, якщо потрібно, перемішую.

Тісто розкачую у велике коло товщиною 4 мм, на нього викладаю картоплю, трохи тертого сиру, знов картоплю, сир тертий і наверх усю цибулю. Красиво загортаю краї, змащую яйцем або жовтком.

Запікаю у заздалегідь нагрітій духовці з конвекцією при 175 градусах 45-55 хв. Вимикаю духовку і даю ще хвилин 10 постояти – виймаю і насолоджуюсь.

Поряд подав салат з кінзи, червоної цибулі та трішечки солодкого перцю, просто заправлений лимоном.

Вийшло ну дуже смачно!

Обіймаю!