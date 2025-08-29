Дуже маковий пиріг: любителі оцінять

По-перше, я люблю мак ще з дитинства, коли в бабусі перебирав його з медом на Маковія.

По-друге, це дійсно смачно, особливо коли начинки багато. А ще зараз, у серпні, ми випікаємо Пиріг Незалежності. На День Незалежності печемо традиційні або улюблені пироги, як символ різноманіття та щоб додати світові смаку.

На 2 великі пироги

Тісто:

550–600 г сильного борошна (Zernari Select, Caputo Rosso)

300 г молока

25–27 г свіжих дріжджів

100 г цукру

1 яйце

дрібка солі

80 г масла 82,5 %

Жовток та 15 г молока - для змащування.

Начинка:

1 кг маку

900 г води

400–440 г цукру

2 пакети ванільного цукру

40 г кукурудзяного крохмалю

Мак трішки обсмажую на сухій пательні, даю остигнути й дрібно мелю на кавомолці. Додаю в сотейник мак, воду, увесь цукор і, постійно помішуючи, доводжу до кипіння. 5–8 хв уварюю масу. Знімаю з вогню, додаю кукурудзяний крохмаль, перемішую й даю охолонути. Маса стає пластичною.

У ледь теплому молоці розчиняю цукор та свіжі дріжджі, даю постояти 15 хв, щоб активувалися.

Додаю яйце, дрібку солі, перемішую, всипаю 550 г просіяного борошна й замішую тісто.

Даю йому постояти ще 15–20 хв і вмішую м’яке масло кімнатної температури.

Тісто має бути ніжним. Якщо занадто ніжне, додайте ще 50 г борошна. Потім дайте йому постояти ще годину, щоб піднялося.

Ділю на 2 частини. Кожну розкачую тоненько з додаванням олії у прямокутник. На 2/3 тіста викладаю начинку, згортаю пиріг, кладу на деко й прикрашаю за бажанням.

Даю підійти ще 45 хв, змащую жовтком і випікаю при температурі 165–170 °C приблизно 50 хв (щоб усередині рулет добре пропікся - перевіряйте дерев’яною шпажкою).

Виймаю, охолоджую, накривши рушником - і готово. Смакуйте!