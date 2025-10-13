Нові дослідження про шоколад: що виявили про найбільш суперечливий продукт

Шоколад входить до кола найбільш суперечливих харчових продуктів. Його вважають і суперфудом завдяки потенційним корисним властивостям для серця, мозку та протизапальним ефектам, але водночас критикують як солодкий та жирний шкідливий продукт, споживання якого може бути надмірним і шкідливим.

Дослідження впливу шоколаду на здоров’я є досить складними. Відмінності в способі життя, дієті та персональних факторах, як генетика або стан здоров'я, означають, що результати можуть бути не релевантними до всіх людей.

Крім того, у дослідженнях "темний шоколад" може означати широкий спектр досить різних продуктів: какао-порошок, харчові добавки або цукерки, а такі суттєві відмінності ускладнюють порівняння результатів.

Науковці сходяться в одному. Якщо шоколад має корисні властивості для здоров'я, то вони пов'язані з флавонолами — рослинними сполуками, які, як вважається, підтримують здоров'я серця, покращують функцію судин і зменшують запалення.

Це відкриття змінило напрямок досліджень шоколаду в бік вивчення того, як флавоноли можуть уповільнювати хронічне запалення, яке природно посилюється з віком і збільшує ризики для здоров'я, зокрема для серця та судин.

ВПЛИВ ФЛАВОНОЛІВ НА ЗАПАЛЕННЯ

У зовсім свіжому дослідженні науковців Гарвардської школи громадського здоров’я, результати якого опубліковані у вересні 2025 року, люди, які протягом двох років щодня приймали добавку з флавонолами какао, мали значно нижчий рівень С-реактивного білка (маркера запалення, пов'язаного із серцевими захворюваннями) порівняно з тими, хто приймав плацебо.

Це також пояснює, чому учасники дослідження COSMOS (COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study), які приймали ту саму добавку, мали на 27% нижчий ризик смерті від серцевих захворювань.

Вплив флавонолів на роботу серця і судин може бути ключовим: поліпшення кровотоку допомагає організму контролювати запальні процеси та підтримувати здоровий стан судин в міру старіння.

Якщо флавоноли какао допомагають знизити або уповільнити підвищення рівня C-реактивного білка з часом (або, як кажуть науковці, поліпшити його "траєкторію"), це пояснює, яким чином какао знижує ризики для серця і судин.

Ідея про те, що флавоноли впливають на судинну систему, узгоджується з іншими дослідженнями, що пов'язує їх з протидією віковим підвищенням та коливанням артеріального тиску.

Проте, ці результати мають свої обмеження: чотири інші біомаркери запалення не змінилися. На думку науковців, інші маркери можуть просто бути менш чутливими до харчових чинників.

Один висновок є очевидним. Харчування має великий вплив на здоров'я та старіння. Запалення регулюється імунною системою, близько 70% якої знаходиться в кишечнику. Тому звертати увагу на якість споживаної їжі і підживлювати кишечник дуже важливо для загального здоров'я.

У дослідженні люди щодня приймали 500 мг флавонолів какао, однак не обов’язково це робити. Найкраще зосередитися на послідовних, реалістичних змінах. Можна щоранку додавати екстракт какао в каву, або просто споживати більше продуктів, багатих на флавоноли, таких як ягоди, чай і червоний виноград. А якщо ви любите темний шоколад, їжте його, але в помірних кількостях: до 30-60 грамів на день.