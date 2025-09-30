Ліниві голубці: просто, швидко і смачно
Разом із Вікторією Вікторівною показуємо, як зробити все просто й смачно. Записуйте рецепт:
Інгредієнти:
• Капуста;
• Олія;
• Сіль, мелений перець, паприка;
• Фарш;
• Цибуля;
• Помідори;
• Гриби;
• Сир.
Спосіб приготування:
1. Капусту нарізаємо кільцями, змащуємо олією й посипаємо спеціями.
2. У фарш додаємо спеції та подрібнену цибулю, перемішуємо. Викладаємо на капустяні стейки.
3. Зверху кладемо тонкі слайси грибів і помідорів.
4. Відправляємо у духовку на 25 хв.
5. Виймаємо, посипаємо натертим сиром і трішки поливаємо олією. Знову в духовку — до готовності.