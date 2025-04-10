Котлетки з індички: секрет, як їх зробити соковитими
Найбільше люблю свіжі котлетки. Поки вони ще соковиті й ніжні. І звісно, з картопляним пюре — таким, як у дитинстві. Молочним та пухким.
Ділюся своїми фішками — одна з них — відсутність яєць. Без них котлетки соковитіші.
Пропорції:
850 г індички (стегно)
150 г підсмаженої цибулі (280 г сирої)
125 г білого хліба (м’якуш)
75 г молока
сіль, перець
олія для смаження
- м’ясо беру завжди зі стегна — бо тут більше сполучної тканини, і вироби будуть соковитіші
- цибулю нарізаю довільно (мірпуа) і злегка підсмажую на олії або вершковому маслі — до прозорості та появи перших рум’яних країв. Залишаю охолонути на пательні
- хліб краще брати вчорашній (не сухарі!). Можна обрізати скоринку, особливо знизу. Нарізаю, додаю молоко або вершки — і змішую з цибулею
- пропускаю м’ясо впереміш із цибулею та хлібом через середню решітку. Мені більше подобається, коли роблю це двічі
- фарш солю — 9 г солі на 1 кг фаршу, перчу, трохи відбиваю, даю охолонути — він стане тугіше.
- формую котлетки, обсмажую з обох боків на середньому вогні. Потім зменшую вогонь, накриваю кришкою і смажу ще по кілька хвилин під кришкою з кожного боку
Спробуйте — це дуже смачно!
Мʼясо індички, звісно, можна замінити куркою чи свининою — обирайте ті частини, які б ви взяли для тушкування.
Обіймаю!