Котлетки з індички: секрет, як їх зробити соковитими

Найбільше люблю свіжі котлетки. Поки вони ще соковиті й ніжні. І звісно, з картопляним пюре — таким, як у дитинстві. Молочним та пухким.

Ділюся своїми фішками — одна з них — відсутність яєць. Без них котлетки соковитіші.

Пропорції:

850 г індички (стегно)

150 г підсмаженої цибулі (280 г сирої)

125 г білого хліба (м’якуш)

75 г молока

сіль, перець

олія для смаження

м’ясо беру завжди зі стегна — бо тут більше сполучної тканини, і вироби будуть соковитіші

цибулю нарізаю довільно (мірпуа) і злегка підсмажую на олії або вершковому маслі — до прозорості та появи перших рум’яних країв. Залишаю охолонути на пательні

хліб краще брати вчорашній (не сухарі!). Можна обрізати скоринку, особливо знизу. Нарізаю, додаю молоко або вершки — і змішую з цибулею

пропускаю м’ясо впереміш із цибулею та хлібом через середню решітку. Мені більше подобається, коли роблю це двічі

фарш солю — 9 г солі на 1 кг фаршу, перчу, трохи відбиваю, даю охолонути — він стане тугіше.

формую котлетки, обсмажую з обох боків на середньому вогні. Потім зменшую вогонь, накриваю кришкою і смажу ще по кілька хвилин під кришкою з кожного боку

Спробуйте — це дуже смачно!

Мʼясо індички, звісно, можна замінити куркою чи свининою — обирайте ті частини, які б ви взяли для тушкування.

Обіймаю!