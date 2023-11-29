Як у побуті використати кавову гущу: 5 унікальних способів

Любителі кави часто стикаються з тим, що за короткий проміжок часу накопичується значна кількість кавової гущі. Замість того, щоб викидати відходи є кілька цікавих способів знайти йому хороше застосування. UAportal підготував декілька незвичайних способів використання кавової гущі, якими діляться досвідчені господині.

1. Користь для краси

Протягом багатьох років багато жінок використовують кавову гущу як натуральний скраб для обличчя та тіла. Цей секретний інгредієнт не тільки допомагає підтримувати шкіру в тонусі, але й сприяє молодому вигляду. Кавову гущу можна ще більше покращити, поєднуючи її з іншими продуктами, такими як олії, сметана або кефір, створюючи різні косметичні засоби.

2. Усунення запахів з холодильника

Одночасне зберігання різних продуктів у холодильнику може призвести до появи неприємного запаху. Поставте в холодильник невелику миску, наповнену кавовою гущею. Вона ефективно поглинає і нейтралізує небажані запахи. Не забувайте міняти кавову гущу щотижня для досягнення оптимального результату.

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3. Полірування дерев'яних меблів

З часом на дерев'яних меблях можуть з'явитися непривабливі подряпини. На щастя, кавова гуща може слугувати чудовим полірувальним засобом, що ефективно приховує ці недоліки. Акуратно втираючи кавову гущу в поверхню меблів, ви можете зробити будь-які потертості майже непомітними.

4. Ефективний засіб для миття посуду

Як не дивно, але кавова гуща також може перетворитися на безпечний та ефективний засіб для чищення брудного посуду. Просто нанесіть кавову гущу на губку і відскребіть стійкий бруд і жир.

5. Органічне компостування

Якщо ви насолоджуєтеся кавою без будь-яких добавок, таких як цукор або молоко, залишки кавової гущі мають велику цінність у садівництві. Після того, як вона висохне, додайте її в компостну купу. Так ви покращите склад, роблячи його більш багатим на поживні речовини та сприятливим для здорового росту рослин.

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